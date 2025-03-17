Сирийская резня на Украине

владимир рогачев

Вы же видели в какой ненависти к нам они своих детёнышей воспитывают?Целое поколение ,а то и больше они будут нас ненавидеть.Пожмут нашу руку только для того,чтобы другой рукой воткнуть нам нож в спину .Их отношение к нам никогда не исправить,т.к.они являются потомками бандеровцев,которых по амнистии выпустил придурок Хрущёв после войны.А тем "миротворцам" из пятой колонны в эшелонах власти хочу пояснить простую истину : как не целуй хохла -всюду его задница будет.