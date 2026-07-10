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Регионы России

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Губернатор Тамбовской области просит увеличить лимиты топлива на автозаправках

Губернатор Тамбовской области просит увеличить лимиты топлива на автозаправках

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к Министерству энергетики России и компании «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставок топлива на автозаправочные станции (АЗС) региона.

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