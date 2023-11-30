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Госдума хочет разрешить публичную рекламу отечественного вина

Госдума рассмотрит законопроект, который разрешает размещать рекламу вина на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, а также вдоль автодорог, на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено.

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