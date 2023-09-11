С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы, не воюют против чужих. Так воюют только против своих

Николай Титов "С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы,........" Так воевать могут только люди которым пообещали кружевные трусики. Не дай бог такое пообещают Китаянкам..... даже подумать боюсь, что тогда будет!

Александр Салтановский Всё это словоблудие, в головах людей находящихся на той, укруинской стороне такая ненависть к русским и всему русскому, что "вылечить" это можно только отрубанием этой самой головы, или путём вложения в эти головы новых мозгов, а вложить новые мозги можно только изолировав эти головы от высоко эффективной укропропаганды, дующей в уши круглосуточно из всех утюгов и унитазов круглосуточно, это практически не реально, получается замкнутый круг, мы не можем повлиять на их мозги, а у них нет доступа (или желания) к реальной информации о положении дел! Ведь они там реально думают, что именно у них всё отлично, что укровермахт скоро двинет на Москву, а потом дорога на Урал у них открыта! Что прикажете делать с такими, только один метод лечения - гильотина!