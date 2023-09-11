О братской ненависти и «чужой» любви Теоретизирование о том, что нам делать с Украиной «потом, когда всё закончится» обычно опирается на абсолютно неверное представление о гражданах Украины как некоей однообразной массе, обладающей гигантским набором негативных качеств и диаметрально противоположных гражданам России, которые являются счастливыми обладателями качеств исключительно позитивных.
С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы, не воюют против чужих. Так воюют только против своих
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Николай Титов
"С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы,........" Так воевать могут только люди которым пообещали кружевные трусики. Не дай бог такое пообещают Китаянкам..... даже подумать боюсь, что тогда будет!
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1 час.
Александр Салтановский
Всё это словоблудие, в головах людей находящихся на той, укруинской стороне такая ненависть к русским и всему русскому, что "вылечить" это можно только отрубанием этой самой головы, или путём вложения в эти головы новых мозгов, а вложить новые мозги можно только изолировав эти головы от высоко эффективной укропропаганды, дующей в уши круглосуточно из всех утюгов и унитазов круглосуточно, это практически не реально, получается замкнутый круг, мы не можем повлиять на их мозги, а у них нет доступа (или желания) к реальной информации о положении дел! Ведь они там реально думают, что именно у них всё отлично, что укровермахт скоро двинет на Москву, а потом дорога на Урал у них открыта! Что прикажете делать с такими, только один метод лечения - гильотина!
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1 час.
Владимир Соловьев
"Что мы всё ещё составляем с украинцами один народ". А теперь другие примеры: Северная и Южная Кори, один народ, или два? Восточная и Западная германия, это один народ или два? И вообще, разделённые народы с одинаковым языком, но уже с разной ментальностью, это один народ? ТАК ЧТО, ГОСПОДИН ИЩЕНКО ИЩЕТ СПАСИТЕЛЬНУЮ ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ УЖЕ ЦЕЛИКОМ "ЗАЕВРОПЕИЛАСЬ И ЗАФАШИСТИЛАСЬ". И НЕ НАДО ТЕПЕРЬ СЧИТАТЬ, ЧТО МЫ ОДИН НАРОД! УКРАИНЦЫ, ОСТАВШИЕСЯ В КРЫМУ И УЖЕ 7 ЛЕТ ЖИВУТ В РОССИИ, ОНИ ВСЕ СТАЛИ РОССИЯНАМИ, ИЛИ НЕКОТОРАЯ ЧАСТЬ ОСТАЛИСЬ БАНДЕРОВЦАМИ?!
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29 мин.
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