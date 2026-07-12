Как я превратил FPV-дрон в универсального разведчика с управляемой камерой

Мир FPV-пилотирования давно перестал быть просто гонками по паркам и заброшкам. Сегодня перед дронами ставятся серьезные прикладные задачи, и одним из ключевых инструментов расширения функционала стали сервоприводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии