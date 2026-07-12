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Наука и Техника

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Как я превратил FPV-дрон в универсального разведчика с управляемой камерой

Как я превратил FPV-дрон в универсального разведчика с управляемой камерой

Мир FPV-пилотирования давно перестал быть просто гонками по паркам и заброшкам. Сегодня перед дронами ставятся серьезные прикладные задачи, и одним из ключевых инструментов расширения функционала стали сервоприводы.

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