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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

На мой взгляд это один из самых лучших рецептов кляра для рыбы или курицы. Кляр получается сам по себе очень вкусный

Рецептов кляра, в котором я жарю рыбу или курицу у меня много. Но это один из любимых рецептов! Такой кляр получается особенно хорош! А рыба или курица, приготовленные в этом кляре — как говорят: « пальчики оближешь!» Итак начнём Яйца с солью, перцем и специями слегка взбиваем вилкой, добавляем… пиво и просеянную муку.

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