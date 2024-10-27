Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о недавнем разгроме от московского «Динамо» в РПЛ (0:4), отдельно прокомментировав слезы 19-летнего грузинского новичка казанцев Энри Мукбы, замененного еще перед перерывом игры с бело-голубыми.