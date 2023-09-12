Капнули до неизвестной могилы: в сестрорецком парке «Дубки» обнаружили скелеты двух человек

Виктор Луговой

Помнится, - у трёхамбразурного дота в Дубках (относившегося к КаУР) стоит табличка, что в начале 1943 года там отбивали финский десант. Следственно, в войну там тихо не было. Вполне, что останки этих двоих имеют отношение к какому-то боевому эпизоду.