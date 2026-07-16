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Под Можайском двое погибли и один человек пострадал в ДТП с грузовиком

Под Можайском двое погибли и один человек пострадал в ДТП с грузовиком

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе М-1 «Беларусь» в Можайском муниципальном округе Подмосковья, в результате двое погибли и один человек пострадал, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

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