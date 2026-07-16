Под Можайском двое погибли и один человек пострадал в ДТП с грузовиком

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе М-1 «Беларусь» в Можайском муниципальном округе Подмосковья, в результате двое погибли и один человек пострадал, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии