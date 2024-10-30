Вымогатель с отверткой: таксист-мигрант наказал клиента за отказ переплатить

МП

Михаил Пантюхин

У моего знакомого тоже был случай со ржавым! Машина его была в ремонте и он не мог привезти свою Маму на дачу, поэтому заказал такси ведь от Москвы до дачи около 60 км. Заказал такси вип, а это очень дорого! Сначала все было хорошо, таксист (из сразии) взял вещи, поместил в багажник, открыл дверь, усадил бабуля, на этом сервис и кончился! После того как отьехали от мкад и пошла не очень хорошая дорога, стал возмущаться, бабушка молчала, а когда пошла грунтовая вообще с "петель сошёл" начал ругаться. Бабушка позвонила сыну и попросила чтобы встретил. Ничего бы не произошло, если этот мастурбек не стал выеживаться при сыне на его Маму в момент въезда в деревню, где Алексей встречал этого "вип - водителя". Короче этот мастурбек не отдавал багаж без доплаты. Дело кончилось тем, что вызов и дорогу оплатил этот вип мастурбек, а когда приехала полиция, то этого вообще забрали, машину отправили на штраф стоянку. Что было дальше не знаю, но Лехина Мама в такси больше не ездит! ПС , Мастурбек потерял деньги, возможность рулить в РФ, и получил "люлей" от Лехи и его соседей .