Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вымогатель с отверткой: таксист-мигрант наказал клиента за отказ переплатить

Вымогатель с отверткой: таксист-мигрант наказал клиента за отказ переплатить

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru А это город Химки – один из крупнейших городов-спутников Москвы.

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Комментарии
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d
demyr150648
А то!
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ПОРА ВООРУЖАТЬСЯ....
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14 час.
МП
Михаил Пантюхин
У моего знакомого тоже был случай со ржавым! Машина его была в ремонте и он не мог привезти свою Маму на дачу, поэтому заказал такси ведь от Москвы до дачи около 60 км. Заказал такси вип, а это очень дорого! Сначала все было хорошо, таксист (из сразии) взял вещи, поместил в багажник, открыл дверь, усадил бабуля, на этом  сервис и кончился! После того как отьехали от мкад и пошла не очень хорошая дорога, стал возмущаться, бабушка молчала, а когда пошла грунтовая вообще с &quot;петель сошёл&quot; начал ругаться. Бабушка позвонила сыну и попросила чтобы встретил. Ничего бы не произошло, если этот мастурбек не стал выеживаться при сыне на его Маму в момент въезда в деревню, где Алексей встречал этого &quot;вип - водителя&quot;. Короче этот мастурбек не отдавал багаж без доплаты. Дело кончилось тем, что вызов и дорогу оплатил этот вип мастурбек, а когда приехала полиция, то этого вообще забрали, машину отправили на штраф стоянку. Что было дальше не знаю, но Лехина Мама в такси больше не ездит! ПС , Мастурбек потерял деньги, возможность рулить в РФ, и получил &quot;люлей&quot; от Лехи и его соседей .
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11 час.

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