Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи

Кондитеры в Сочи приготовили самый большой в мире ягодный торт, вес которого составил 623,7 кг. Об этом в пятницу, 8 марта, рассказал «Известиям» глава Международного агентства регистрации рекордов России Влад Копылов.
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