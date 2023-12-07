Нереально вкусно: ТОП-10 рецептов блюд из фильмов и сериалов

Еда — неотъемлемая часть не только нашей жизни, но и популярной культуры. Многие блюда из фильмов и сериалов становятся культовыми и узнаваемыми по всему миру, а в последние годы авторы произведений и вовсе стали выпускать книги с рецептами по своим творениям.