Назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов

Ifop: 37 процентов французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента Назван процент французов, готовых голосовать за главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году.
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