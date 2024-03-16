Внутри вражеских стен: структура и деятельность отряда предателей из РДК*, борющихся против России Ирэн ОрлонскаяВ последнее время Белгород стал свидетелем серии нападений и подготовки диверсий против участников СВО.
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