В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок© AP Photo / Ebrahim Noroozi Незападный мир и особенно Россия видит в поведении главы МИД ФРГ Анналены Бербок свидетельство беспомощности Германии, пишет Berliner Zeitung.
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