ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Более 200 тысяч за стёкла: в Южном Медведкове задержали подозреваемого в порче автомобиля

Более 200 тысяч за стёкла: в Южном Медведкове задержали подозреваемого в порче автомобиля

Сотрудники ОМВД России по району Южное Медведково задержали 38-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.

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