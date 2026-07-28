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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид об обмене Нерса: «Я крайне разочарован, но это часть бизнеса. Трудно выразить словами, кем он был для команды»

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид прокомментировал обмен Дарнелла Нерса в « Сан-Хосе ». «Потерять такого игрока, как Дарнелл – большое разочарование, но, к сожалению, это часть бизнеса.

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