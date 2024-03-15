👍 Матвиенко назвала Крымскую весну точкой сборки новой России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей полуострова с десятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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👍 Матвиенко назвала Крымскую весну точкой сборки новой России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей полуострова с десятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.