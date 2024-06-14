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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Шотландии об 1:5 от Германии: «Мы не смогли соответствовать выдающейся Германии. Нам надо набрать 4 очка в 2 матчах»

Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене. «Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне.

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