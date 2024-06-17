Всем известно, с какими трудностями приходится сталкиваться соотечественникам, которые приняли желание вернуться на свою историческую Родину – в Россию.
Русский с пятью детьми? – Депортировать. Таджик с пятью детьми? – Добро пожаловать
Комментарии
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сергей аксенов
Судьи та эти как оказались в суде? Диаспора помогла?
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6 час.
Элеонора Коган
А судьи кто? Такие же иноверцы?
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Всем известно, с какими трудностями приходится сталкиваться соотечественникам, которые приняли желание вернуться на свою историческую Родину – в Россию. Наша страна охотно принимает "незаменимых иностранных специалистов" из Средней Азии и Закавказья, прощает им любые проделки, позволяет оформлять легализованные ОПГ в виде диаспор, организует "фестивали плова", "уроки толерантности" в школах, паспортизирует инокультурных граждан звериными темпами по 200 000 человек ежегодно. А вот к русским людям, волею судьбы оказавшимся за пределами Российского государства, отношение иное. Они оказались никому не нужны
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4 час.
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