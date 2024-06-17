Русский с пятью детьми? – Депортировать. Таджик с пятью детьми? – Добро пожаловать

ЕА

Евгений Алексеенко

Всем известно, с какими трудностями приходится сталкиваться соотечественникам, которые приняли желание вернуться на свою историческую Родину – в Россию. Наша страна охотно принимает "незаменимых иностранных специалистов" из Средней Азии и Закавказья, прощает им любые проделки, позволяет оформлять легализованные ОПГ в виде диаспор, организует "фестивали плова", "уроки толерантности" в школах, паспортизирует инокультурных граждан звериными темпами по 200 000 человек ежегодно. А вот к русским людям, волею судьбы оказавшимся за пределами Российского государства, отношение иное. Они оказались никому не нужны