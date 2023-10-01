Мотосезон-2023 официально завершен в Петербурге

Большим праздником для всех байкеров завершился мотосезон-2023 в Петербурге.Фестиваль «МотоГТО» завершился 30 сентября в Петербурге – он стал финальной точкой в нынешнем мотосезоне, а торжественные мероприятия прошли около стадиона «Газпром Арена».