Образы с модных фотографий часто оказываются непригодны для повседневной жизни: они создаются для съемок и показов, а не для реальных условий.
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