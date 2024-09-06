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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублева о целях Слуцкой и Гончарова на сезон: «Скататься и показать, что существует такая пара. Заоблачных задач перед ними не ставим»

Слуцкая и Гончаров заняли второе место на первенстве Москвы с результатом 151.04 балла. Гончаров ранее выступал с Анной Румак.

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