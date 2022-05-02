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Егор Крид прогнали с корпоратива: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!»

Егор Крид прогнали с корпоратива: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!»

Практически каждый артист в своей жизни сталкивался с неприятными инцидентами. На днях популярный исполнитель Егор Крид рассказал о жутком случае, который произошёл с ним во время корпоратива.

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