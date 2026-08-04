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ТАСС

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Каменный саркофаг обнаружили при раскопках города Перперикон

Каменный саркофаг обнаружили при раскопках города Перперикон

ПЕРПЕРИКОН /Болгария/, 4 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Массивный каменный саркофаг в каменном мавзолее обнаружили болгарские археологи в скальном городе Перперикон в Восточных Родопах в Болгарии в ходе 26-го сезона раскопок.

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