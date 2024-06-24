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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

AP: США планируют отправить Украине еще $150 млн

Военная помощь будет предоставлена новыми вооружениями на общую сумму в $150 млн. США, как ожидается, объявят во вторник, что отправят на Украину дополнительно $150 млн в виде критически необходимых боеприпасов, поскольку Россия обвиняет Украину в использовании предоставленных США боеприпасов для нанесения ударов по территории России или контролируемой Россией территории, согласно двум американским источникам.

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