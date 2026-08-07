Китай ввел в строй крупнейший в мире кампус центра обработки данных

Вычислительный кампус Galaxy Campus / © Envision Energy Сердцем комплекса стал вычислительный центр площадью 120 тысяч квадратных метров — это примерно соответствует площади 20 стандартных футбольных полей.
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