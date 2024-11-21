В ЕАО курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя провел профилактические встречи со студентами и школьниками

Курсант 5 курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя младший лейтенант полиции Даниил Левин проходит практику в подразделении по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Биробиджанский».
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