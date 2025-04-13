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Регион 29

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Ледоход в Архангельской области: заторы удерживают ледоход, опасных явлений не зафиксировано

На реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 8:00 13 апреля опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не зафиксировано и не прогнозируетсяНа реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 8:00 13 апреля опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не зафиксировано и не прогнозируетсяПо информации Северного УГМС, из-за отрицательных ночных температур значительных изменений в ледовой обстановке не произошло.

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