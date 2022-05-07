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27 очков Хезони - «Зенит» полуфинальную серию плей-офф начал с поражения на своей площадке

27 очков Хезони - «Зенит» полуфинальную серию плей-офф начал с поражения на своей площадке

«Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ принимал УНИКС и на своей площадке проиграл казанскому клубу со счётом 65:74.

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