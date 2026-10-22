Смерть 46-летнего мужчины после уличного конфликта, обвинение по тяжкой уголовной статье и решение суда не отправлять несовершеннолетнего в СИЗО — эта история поставила перед обществом непростой вопрос о справедливости, ответственности и безопасности на улицах российских городов.