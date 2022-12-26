На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

Большие потери и измотанность, которые наблюдаются в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), становятся поводом для снижения шансов Киева на успешный исход контрнаступления, запланированного украинским командованием на зимние месяцы.
Большие потери и измотанность, которые наблюдаются в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), становятся поводом для снижения шансов Киева на успешный исход контрнаступления, запланированного украинским командованием на зимние месяцы.
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