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На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

Большие потери и измотанность, которые наблюдаются в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), становятся поводом для снижения шансов Киева на успешный исход контрнаступления, запланированного украинским командованием на зимние месяцы.

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