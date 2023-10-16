МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса

Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, возникший по инициативе США.
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