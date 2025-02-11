"Потом из нас сделают героев. Через 50 лет перевезут прах". Что историк моды Васильев сказал о русских

Л

Лавров

А сколько их еще таких "модных" петухов в том числе на основных ТВ каналах, что стоит только шоу "Маска" и т.д.,, что у нас происходит, как это понимать и как это можно терпеть, в то время, когда наша лучшая патриотическая часть населения, проливая свою кровь, героически сражается с внешним врагом и защищает нашу жизнь и свободу от посягательств внешнего врага, внутренний враг пытается растлить души наших детей и подростков, пытается в нас развить самые низменные человеческие наклонности, развивают в нас не созидательные, а потребительские настроения, переписывают и искажают историю, опровергают достижения советской действительности, вбрасывают недостоверную информацию и тем самым, подрывают единство нашего народа