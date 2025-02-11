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"Потом из нас сделают героев. Через 50 лет перевезут прах". Что историк моды Васильев сказал о русских

"Потом из нас сделают героев. Через 50 лет перевезут прах". Что историк моды Васильев сказал о русских

Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, который с легкой руки россиян получил прозвище "историк моды", или "истерик моды", в своих соцсетях отчитывается о передвижениях по миру.

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Комментарии
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Александр Попов
Да же в ШТАТОЖОПЕ эти ДЕРЬМЕЦОГНИДЫ не нужны.
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18 мин.
Л
Лавров
А сколько их еще таких &quot;модных&quot; петухов в том числе на  основных ТВ каналах, что стоит только шоу &quot;Маска&quot; и т.д.,, что у нас происходит, как это понимать и как это можно терпеть, в то время, когда наша лучшая патриотическая часть населения, проливая свою кровь, героически сражается с внешним врагом и защищает нашу жизнь и свободу от посягательств внешнего врага, внутренний враг пытается растлить души наших детей и подростков, пытается в нас развить самые низменные человеческие наклонности, развивают в нас не созидательные, а потребительские настроения, переписывают и искажают историю, опровергают достижения советской действительности, вбрасывают недостоверную информацию и тем самым, подрывают единство нашего народа
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18 мин.
ШКИПЕР
Стоит ли тратить букв на высказывания беглого пидора ?
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14 мин.
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