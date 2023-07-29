Театр абсурда

8 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • И тут не скажу Не скажу
    Ничего личного, что Ленин сам постоянно говорил, что революция- это рук дело, как и  все её результаты,  типа граждан..."Сталинская эпоха...
  • В К
    Только использованные!Подонки из МОК
  • Сергей К
    Нет тут ничего объективного. Революцию устроил не Ленин. Родственники царя, может буржуазия бардак в России устроили...."Сталинская эпоха...

Деградация...

Деградация...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Это просто удивительная страна, вернее, территория.Идёт, с их слов, ожесточённая война за их выживание, орки напали, всё горит и взрывается, но бизнес по производству детей для богатых иностранцев продолжает цвести и пахнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх