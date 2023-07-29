Деградация...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Это просто удивительная страна, вернее, территория.Идёт, с их слов, ожесточённая война за их выживание, орки напали, всё горит и взрывается, но бизнес по производству детей для богатых иностранцев продолжает цвести и пахнуть.
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