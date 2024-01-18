Globe and Mail: Киев не получил ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили обещанный Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS из-за отсутствия соответствующего договора с Вашингтоном, пишет Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.
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