Рэпер Канье Уэст, мечтавший быть как Путин, передумал участвовать в президентских выборах США

Американский рэпер Канье Уэст, выражавший симпатии российскому лидеру Владимиру Путину, ранее намеревался участвовать в президентских выборах США в 2024 году, но теперь знаменитый музыкант поменял свои планы и отказался от выдвижения.
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