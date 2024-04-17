Шойгу в парке "Патриот" показали более 30 образцов вооружения и техники

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в парке "Патриот" продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые армия может взять на вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии