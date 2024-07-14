Илья Сибирцев резко раскритиковал руководство российского плавания и тренеров, хотя ему никто особо не мешал.
Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?
Комментарии
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Александр Веревкин
Сегодня критикует, завтра ботинки нашим чиновникам будет лизать, с соплями пополам, прося прощения. Такова участь любого предателя! Лучше бы в думу пролез и ж-пу грел, как большинство таких же ..внюков, - меньше позора!
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13 час.
лп
людмила пийгли
Скатертью дорога
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9 час.
Аудрюс
Написали бы сразу, что это не наш человек и.. На кой нам знать что-то еще об одном "уехавшим"! Уважаемые блогеры! Может хватит писать об этих "уехавших", делать им рекламу?
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9 час.
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