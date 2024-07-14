Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?

Сегодня критикует, завтра ботинки нашим чиновникам будет лизать, с соплями пополам, прося прощения. Такова участь любого предателя! Лучше бы в думу пролез и ж-пу грел, как большинство таких же ..внюков, - меньше позора!

Аудрюс

Написали бы сразу, что это не наш человек и.. На кой нам знать что-то еще об одном "уехавшим"! Уважаемые блогеры! Может хватит писать об этих "уехавших", делать им рекламу?