Подсчитано число дилеров в России

В РФ насчитывается 4,5 тысячи дилерских контрактов по легковым автомобилям. По данным агентства АВТОСТАТ, на середину апреля 2025 года в России было зафиксировано 4 516 дилерских контрактов (без учета сервисных партнеров) по продаже и обслуживанию легковых машин.