Клаксон
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Клаксон

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Свежие комментарии

Подсчитано число дилеров в России

Подсчитано число дилеров в России

В РФ насчитывается 4,5 тысячи дилерских контрактов по легковым автомобилям. По данным агентства АВТОСТАТ, на середину апреля 2025 года в России было зафиксировано 4 516 дилерских контрактов (без учета сервисных партнеров) по продаже и обслуживанию легковых машин.

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