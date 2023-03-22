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Герсонский об «Авангарде»: «У Крылова должен быть помощник, который бы четко разбирался в комплектовании команды и постановке тренировочного процесса»

Сергей Герсонский рассказал, какими навыками должен обладать генменеджер «Авангарда». «Для развития клуба у Крылова должен быть такой помощник, который бы четко и профессионально понимал и разбирался как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды.

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