Вы помните, как признание Ангелы Меркель по поводу «минских соглашений» вызвало шквал возмущений?

По признанию Ангелы Меркель, экс-канцлера Германии, если российская сторона отнеслась к подписанию мирных минских соглашений 2014-2015 годов со всей серьёзностью, то для Запада это был такой хитрый ход — «минские соглашения были нужны, только чтобы дать Украине время, чтобы стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией».
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