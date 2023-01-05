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Вы помните, как признание Ангелы Меркель по поводу «минских соглашений» вызвало шквал возмущений?

Вы помните, как признание Ангелы Меркель по поводу «минских соглашений» вызвало шквал возмущений?

По признанию Ангелы Меркель, экс-канцлера Германии, если российская сторона отнеслась к подписанию мирных минских соглашений 2014-2015 годов со всей серьёзностью, то для Запада это был такой хитрый ход — «минские соглашения были нужны, только чтобы дать Украине время, чтобы стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией».

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