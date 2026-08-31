Глава Россельхознадзора высказался о массовой гибели собак после вакцины "Мультикан-8". Легче не стало

По всей России фиксируются случаи гибели собак после прививок вакциной "Мультикан-8". По неофициальным данным, жертвами препарата стали уже около 300 животных.
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