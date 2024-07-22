Разборка из-за нефти: Венгрия и Словакия против Украины

Венгрия и Словакия инициировали конфликт с Украиной из-за поставок российской нефти. Будапешт и Братислава призвали к проведению консультаций с Европейской комиссией, прежде чем начинать официальное разбирательство против Украины из-за остановки транзита российской нефти.