Разборка из-за нефти: Венгрия и Словакия против Украины

Венгрия и Словакия инициировали конфликт с Украиной из-за поставок российской нефти. Будапешт и Братислава призвали к проведению консультаций с Европейской комиссией, прежде чем начинать официальное разбирательство против Украины из-за остановки транзита российской нефти.
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