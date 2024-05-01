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Политолог: в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов

Политолог: в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов

В Грузию продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, благодаря которым оппозиция с лёгкостью проплачивает акции протеста против принятия закона об иноагентах, сообщил Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе.

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