Политолог: в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов

В Грузию продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, благодаря которым оппозиция с лёгкостью проплачивает акции протеста против принятия закона об иноагентах, сообщил Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе.
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