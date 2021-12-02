The Moscow Post

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Как "съюитивалась" недвижимость

Как "съюитивалась" недвижимость

Чем может обернуться планируемое приобретение Андреем Биржиным активов застройщика YIT?.Как пишет The Sankt-Peterburg Post, девелопер Glorax Андрея Биржина договаривается с финским строительным холдингом YIT о покупке его российского бизнеса.

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