Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине

Он также приветствовал заявление президента РФ о возобновлении контактов с КиевомТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров по Украине.