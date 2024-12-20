В России предложили обязать магазины выделять полки для фудшеринга

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил на законодательном уровне обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи продуктов тем, кто в них нуждается, — фудшеринга .
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