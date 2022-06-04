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Захарова напомнила Германии о блокировке в Европе российских СМИ

Захарова напомнила Германии о блокировке в Европе российских СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе в Германии «без ограничений» журналистов России, напомнила о блокировке в Европе российских средств массовой информации.

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