«Я больше не могу»: жена Гоши Куценко сбежала от него через полчаса после того как выключили свет

Супруга знаменитости пыталась спрятаться от журналистов и камер. Гоша Куценко в фильме «Любовь-морковь» кадр фильмаГоша Куценко стал центром внимания на премьере очередного фильма из серии «Любовь-морковь», в которой играет одну из главных ролей.