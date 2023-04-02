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«Я больше не могу»: жена Гоши Куценко сбежала от него через полчаса после того как выключили свет

«Я больше не могу»: жена Гоши Куценко сбежала от него через полчаса после того как выключили свет

Супруга знаменитости пыталась спрятаться от журналистов и камер. Гоша Куценко в фильме «Любовь-морковь» кадр фильмаГоша Куценко стал центром внимания на премьере очередного фильма из серии «Любовь-морковь», в которой играет одну из главных ролей.

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